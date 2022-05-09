"الصحة" تضبط 113008 مخالفات صحية خلال الربع الأول 2022

يُذكر أن وزارة الصحة تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي يتم رصدها من قِبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة، كما تحث "الصحة" في الوقت نفسه، الجميع، على الإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937.