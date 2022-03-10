"الصحة" تطلق حملة توعوية بعنوان "كليتك صحتك"

تأتي هذه الحملة التوعوية تفعيلًا لليوم العالمي للكلى، واستكمالًا للجهود التي تبذلها (الصحة) للوقاية من الأمراض المزمنة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.