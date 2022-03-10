"الصحة" تطلق حملة توعوية بعنوان "كليتك صحتك"

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية موجهة لكل أفراد المجتمع، بمناسبة اليوم العالمي للكلى؛ وذلك تحت شعار "كليتك صحتك".
وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحية التي تسهم في الحفاظ على سلامة الكلى، ومن أبرزها شرب الماء، وتناول الطعام الصحي، ومراقبة ضغط الدم، وتجنب التدخين، والمحافظة على الوزن المعتدل.
تأتي هذه الحملة التوعوية تفعيلًا لليوم العالمي للكلى، واستكمالًا للجهود التي تبذلها (الصحة) للوقاية من الأمراض المزمنة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.