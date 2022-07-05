"الصحة" تُطلق خدمات مركز الاتصال (937) في موسم الحج

وأشارت "الصحة" إلى أن المركز يقدم خدمة فريدة من نوعها، تتمثل في البحث عن المفقودين المنوّمين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدّسة، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة في حال احتياج توفير خدمة طبية، مشيرةً إلى أن المركز يقدم تلك الخدمات كافة بعديدٍ من اللغات وهي (الإنجليزية - الأوردو - الفرنسية - الإندونيسية - التركية - الفارسية)، وعبر قنواته المتعددة (الاتصال الهاتفي - منصة تويتر - البريد الإلكتروني - تطبيق إشارة لذوي الصم والبكم - تطبيق الواتساب).