"الصحة" تطلق مبادرة نوعية للتعريف بالحساسية الغذائية.. هذه أهدافها

وأشارت الصحة إلى أن 50% من حالات الحساسية الغذائية تحدث خارج المنزل، وأن كل 3 دقائق يُراجع شخص الطوارئ بسبب الحساسية الغذائية، وذلك على مستوى العالم، كما يوجد أكثر من 170 صنفًا من الطعام يصنف كمُسبب حساسية غذائية، وأن 90% من حالات الحساسية الغذائية بسبب الأصناف الأكثر شيوعًا.