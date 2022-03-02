"الصحة" تعتمد منصة التطوع الصحي لاستحقاق "بدل التميز" للممارسين

علمت " سبق " أن وزارة الصحة اعتمدت منصة التطوع الصحي التابعة لها؛ كجهة لاستحقاق " بدل التميز" للمتقدمين من الممارسين الصحيين على البدل؛ بدءاً من العام 2022م ولن يتم قبول أي شهادة خارج هذه المنصة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك في إطار توحيد الجهود وتوجيهها نحو الأولويات الصحية، ورغبة في دعم أبطال التطوع الصحي، واستكمالاً لحوكمة بدل التميز للممارسين الصحيين من منسوبي وزارة الصحة.

وأصدرت الصحة تعميماً يؤكد على أن الجهة المعتمدة لعنصر التطوع لاستحقاق بدل التميز للعام ٢٠٢٢م وما بعده هي فقط منصة التطوع الصحي التابعة لوزارة الصحة.