21 ألف موظف و19مستشفى يكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة

وتفصيلاً، أنهى التجمع كل الترتيبات لتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للحجاج والزوار منذ دخولهم المملكة عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، مرورًا بالطرق الرئيسة من المدينة المنورة وإليها، وفي أماكن سكنهم، بالإضافة إلى الساحات حول الحرم النبوي الشريف، حيث أعد التجمع بإشراف مباشر من وزارة الصحة خطة صحية متكاملة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء للخدمات الصحية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وتوفير منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خلال برامج علاجية ووقائية وإسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزًا عاليًا وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم هذه الخدمات.