"الصحة" تُعلن مواقع المراكز الصحية التي تُقدم خدمة تطعيمات الحج

نصحت وزارة الصحة الراغبين في الحج بالحصول على لقاح الحمّى الشوكية لمَن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يجب الحصول عليها قبل الذهاب للحج بـ 10 أيامٍ، ويمكن لمَن يتحدّد ذهابه للحج في وقت أقل أن يحصل عليها.