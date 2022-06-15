"الصحة" تفتح باب القبول والتسجيل في برنامج "التعقيم الطبي" للجامعيين

وأضافت أن "مدة الدراسة في البرنامج 12 شهراً، حيث يؤهِّل خريجي هذا البرنامج للقيام بتعقيم الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية في قسم خدمات التعقيم المركزي بالمستشفى؛ لضمان توفر أجهزة ومعدات طبية معقمة قابلة لإعادة الاستخدام، ومعرفة التعامل مع الأجهزة والمحافظة عليها وطرق تخزينها مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة".

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