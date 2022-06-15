"الصحة" تفتح باب القبول والتسجيل في برنامج "التعقيم الطبي" للجامعيين

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج التعقيم الطبي للشباب والفتيات من حملة مؤهل البكالوريوس في التخصصات المحددة.
واشترطت "الصحة" في المتقدم للبرنامج أن سعودي الجنسية وليس على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس في أي من تخصصات: الأحياء - الأحياء الدقيقة - التقنية الحيوية - الفيزياء - الكيمياء - الكيمياء الحيوية، كذلك صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة: STEP 67 - Academic IELTS 4.
وأضافت أن "مدة الدراسة في البرنامج 12 شهراً، حيث يؤهِّل خريجي هذا البرنامج للقيام بتعقيم الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية في قسم خدمات التعقيم المركزي بالمستشفى؛ لضمان توفر أجهزة ومعدات طبية معقمة قابلة لإعادة الاستخدام، ومعرفة التعامل مع الأجهزة والمحافظة عليها وطرق تخزينها مع ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة".