"الصحة": تفعيل أحدث التقنيات لتقديم الخدمات العلاجية عن بعد خلال موسم الحج

وسيتم ربط العديد من الخدمات الطبية التي يُقدمها مستشفى صحة الافتراضي بمستشفيات المشاعر المقدسة، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة الطبية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، حيث تم العمل على تجهيز طواقم طبية متكاملة من مستشفى صحة الافتراضي بإشراف من استشاريين في عدة تخصصات دقيقة؛ ليكونوا على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والمساندة الطبية على مدار الساعة في 3 أقسام أساسية هي: الأشعة الافتراضية، والسكتات الدماغية الافتراضية، والعناية المركزة الافتراضية، بحيث ستقدم هذه الأقسام الدعم لكل من: مستشفى منى الجسر، مستشفى منى الوادي، مستشفى منى الطوارئ، مستشفى منى الشارع الجديد، مستشفى جبل الرحمة بشرق عرفات، مستشفى المدينة العام (ضمن مدينة الملك سلمان الطبية)، مستشفى الحمنة العام بالمدينة المنورة، مستشفى ينبع العام، ومستشفى خيبر العام، ومستشفى الحناكية، ومستشفى مهد الذهب، ومستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا.