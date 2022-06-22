"الصحة" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بأبو عجرم





وأوضح المدير العام لصحة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي أنه يوجد عدد من عربات العيادات المتنقّلة المجهزة بالطواقم الطبية لتقديم الرعاية والعناية الصحية للحجاج وبمختلف التخصصات على مدار الساعة، كما جُهِّزت العيادات بأجهزة فحص العلامات الحيوية وقياس نسبة السكر بالدم، وجهاز تخطيط القلب والجهاز الخاص بالربو وجهاز الصدمات الكهربائي. كما يقدم المركز الخدمات العلاجية بتوفير الأدوية لجميع الحجاج المراجعين للمركز.