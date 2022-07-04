"الصحة": تقديم أكثر من 30 نوعاً غذائياً للحجاج المرضى

كشفت وزارة الصحة عن تقديم أكثر من 30 نوعاً من النظام الغذائي لحجاج بيت الله الحرام المرضى في موسم حج هذا العام 1443هـ.
وقالت الوزارة: إن تلك الأنواع تقدم لضيوف الرحمن المرضى حسب حالتهم الصحية، والحميات المحددة لهم من الطبيب المختص، عبر وجبات مطهية ومستحضرات غذائية، يتم متابعتها في العناية المركزة، وأقسام التنويم الأخرى عن طريق أخصائي التغذية السريرية.
وأوضحت "الصحة" أن لجنة التغذية في الوزارة تقوم بعملية الإشراف على سير أحوال التغذية في مستشفيات المشاعر المقدسة، تحت مراقبة نخبة من المتخصصين من أخصائيي وأخصائيات التغذية، حيث قامت في موسم الحج لهذا العام 1443هـ، بافتتاح وتجهيز 11 قسم تغذية في المشاعر المقدسة (منى/ عرفات)، و20 صالة طعام يشرف عليها 85 مختصًا بالغذاء والتغذية، ويخدم فيها ما يقارب 540 عاملًا، تم تدريبهم على أفضل الممارسات والاشتراطات الصحية والطرق السليمة في إعداد وتداول الغذاء.
كما أشارت إلى أن لجنة التغذية في "الصحة" قامت بالتعاون مع جامعة أم القرى في تدريب المختصين في الغذاء المشاركين في موسم الحج من خلال 4 برامج تدريبية.