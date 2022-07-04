"الصحة": تقديم أكثر من 30 نوعاً غذائياً للحجاج المرضى

وأوضحت "الصحة" أن لجنة التغذية في الوزارة تقوم بعملية الإشراف على سير أحوال التغذية في مستشفيات المشاعر المقدسة، تحت مراقبة نخبة من المتخصصين من أخصائيي وأخصائيات التغذية، حيث قامت في موسم الحج لهذا العام 1443هـ، بافتتاح وتجهيز 11 قسم تغذية في المشاعر المقدسة (منى/ عرفات)، و20 صالة طعام يشرف عليها 85 مختصًا بالغذاء والتغذية، ويخدم فيها ما يقارب 540 عاملًا، تم تدريبهم على أفضل الممارسات والاشتراطات الصحية والطرق السليمة في إعداد وتداول الغذاء.