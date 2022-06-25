"الصحة": تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لأكثر من 216 ألف حاج عبر منافذ المملكة

يُذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن؛ حيث بلغ عدد المستشفيات (25) مستشفى، يساندها (156) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (5000) سرير؛ فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة (1053) سريرًا، وبلغ عدد الأسرّة المخصصة لضربات الشمس (241) سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس.