"الصحة" تكشف تأثير اللقاحات والاحترازات على جائحة كورونا في المملكة

وأشار الإنفوجرافيك إلى أنه خلال الموجة الأولى من الجائحة "الفترة من أبريل إلى نهاية نوفمبر من عام 2020 م" فقد أوضحت المؤشرات تسجيل 267 حالة وفاة لكل 100 ألف حالة إصابة بالفيروس على الرغم من الاحترازات حينها والتي كانت متمثلة في لبس الكمامة والتباعد وغسل اليدين، وعدم المصافحة.