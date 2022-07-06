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"الصحة" تكشف عن خطوات تساعد الحجاج في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة
نشرت رسالة توعوية بأهمية التوجه للطوارئ في أقرب مستشفى بالمشاعر المقدسة
نشرت وزارة الصحة رسالة توعوية، حول كيفية الحصول على خدمة صحية في موسم الحج؛ حيث كشفت عن توجيهات تساعد الحاج في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وتفصيلًا: أوضحت وزارة الصحة خطوات تساعد الحاج عند حاجته لرعاية صحية فورًا توجه مباشرة للطوارئ في أقرب مستشفى في الرعاية الطبية غير الطارئة، توجه لأقرب مركز صحي بالمشاعر المقدسة، وفي الحالة الطبية الطارئة اتصل على 911، ولطلب استشارة طبية اتصل على 937 واستخدم تطبيق صحتي.