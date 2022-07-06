"الصحة" تكشف عن خطوات تساعد الحجاج في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة

وتفصيلًا: أوضحت وزارة الصحة خطوات تساعد الحاج عند حاجته لرعاية صحية فورًا توجه مباشرة للطوارئ في أقرب مستشفى في الرعاية الطبية غير الطارئة، توجه لأقرب مركز صحي بالمشاعر المقدسة، وفي الحالة الطبية الطارئة اتصل على 911، ولطلب استشارة طبية اتصل على 937 واستخدم تطبيق صحتي.