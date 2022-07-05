"الصحة": رصدنا أكثر من 4 آلاف مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية في الحج

وقالت "الصحة": أن تلك الجولات التي وصل عددها حتى اليوم إلى 3300 جولة، منها 1400 جولة تركزت على البعثات والعيادات الطبية المرافقة لحجاج الخارج والداخل، تهدف إلى الحد من المخالفات الصحية، وتصحيح أي مخالفة يتم رصدها، للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، ومنع اي تفشيات للعدوى.