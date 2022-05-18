"الصحة": لا يوجد ما يسمّى "اكتئاب شوال".. وهذه أسباب سوء المزاج

قالت وزارة الصحة، إنه لا وجود لما يُسمى اكتئاب خاص بشهر شوال، موضحة أن هناك أسباباً عدة لتقلب المزاج في ذلك التوقيت من السنة.
وأضافت الوزارة في حساب "عش بصحة" على تويتر، أن سوء المزاج وتقلبه له سببان؛ أولهما النوم غير المنتظم، مبينةً أنه وفقاً لدراسة، فإن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات تسيطر عليهم المشاعر السلبية.
والسبب الآخر لسوء المزاج يتعلق بسوء التغذية، فتفويت وجبة واحدة يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر، ما يقود إلى الضعف والتعب.
ونصحت بضرورة أخذ الاحتياج الكافي من النوم، مع تناول الغذاء المتوازن لصحة نفسية مستقرة، ووقاية أعلى من تقلبات المزاج.