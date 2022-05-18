"الصحة": لا يوجد ما يسمّى "اكتئاب شوال".. وهذه أسباب سوء المزاج

وأضافت الوزارة في حساب "عش بصحة" على تويتر، أن سوء المزاج وتقلبه له سببان؛ أولهما النوم غير المنتظم، مبينةً أنه وفقاً لدراسة، فإن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات تسيطر عليهم المشاعر السلبية.