"الصحة" متوثبة للتعامل مع ضربات الشمس بـ 238 سريراً في المشاعر المقدسة

يشار إلى أن "الصحة" قدمت عدداً من البرامج التثقيفية والتوعوية، لضيوف الرحمن من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة، بعدد من اللغات المختلفة، كما تم وضع برنامج توعوي لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم، وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.