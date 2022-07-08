"الصحة": ٥٥ منشأة صحية لخدمة ضيوف الرحمن في يوم عرفة

وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وتضم المستشفياتُ التخصصاتِ الطبيةَ كافة التي تشمل: الجراحة العامة، وجراحة المخ والأعصاب، والمسالك البولية، إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى فريق استقصائي في مستشفى جبل الرحمة، و2 فريق ميداني، وفريق استقصائي في مستشفى شرق عرفات، و2 فريق ميداني، وكذلك تشغيل العيادات الطبية بمسجد نمرة مع دعمه بالمستشفى الميداني.