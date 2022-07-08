"الصحة": ٥٥ منشأة صحية لخدمة ضيوف الرحمن في يوم عرفة

أوضحت "الصحة" أن منشآتها الصحية في مشعر عرفات، جاهزة لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة.
وقالت الوزارة إن نحو (٥٥) مستشفى ومركزًا صحيًّا في عرفات، في كامل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن؛ حيث تُعد تلك المستشفيات والمراكز فريدةً من نوعها على مستوى العالم؛ إذ تقدم خدماتها العلاجية ليوم واحد فقط، في موسم الحج؛ حتى يتكمن الحجاج من تأدية نسكهم في الوقوف بعرفة، في مشهد يعكس الاهتمام بهم وتقديرهم ورعايتهم خلال تأديتهم لهذه الشعيرة.
وتأتي تلك الخدمة ضمن الخدمات الصحية التي تقدّمها "الصحة" لضيوف الرحمن حجاج بيت الله؛ حيث تنتشر3 مستشفيات في مشعر عرفات تبلغ سعتها السريرية 493 سريرًا، وهي: (مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات)؛ منها عدد أسرّة العناية 108، والطوارئ 54، وعدد العيادات 55، وغرف العزل 7، وغرف العمليات 7، وأسرّة مخصصة لضربات الشمس 88.
وأوضحت "الصحة" أنه تم تجهيز غرف العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، وتضم المستشفياتُ التخصصاتِ الطبيةَ كافة التي تشمل: الجراحة العامة، وجراحة المخ والأعصاب، والمسالك البولية، إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى فريق استقصائي في مستشفى جبل الرحمة، و2 فريق ميداني، وفريق استقصائي في مستشفى شرق عرفات، و2 فريق ميداني، وكذلك تشغيل العيادات الطبية بمسجد نمرة مع دعمه بالمستشفى الميداني.
ويبلغ عدد المراكز الصحية 52 مركزًا، وجميع المراكز الصحية مزودة بوحدات ضربات الحرارة، ومجهزة بـ4- 6 مراوح رذاذ، ويتم فيها تقديم المحاليل وعلاج المسببات، وسيارات الإسعاف 13، والفِرَق الإسعافية 36.