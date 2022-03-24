"الصحة" و"صندوق الشهداء" يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الرعاية الصحية

وتهدف المذكرة لتقديم الخدمة العلاجية لمستفيدي الصندوق من خلال المستشفيات العسكرية أو الحكومية، وتشمل رعاية منزلية، وعلاجًا شاملًا للأسنان، ودراسة حالات العجز والإعاقة، وتعويض الأطراف للمصابين لتوفير الأجهزة المساعدة وفق أحدث التقنيات المتوفرة، بالإضافة إلى تقييم الحالة خلال زيارة الطبيب في المراكز الصحية والتسجيل ضمن نموذج طبيب لكل أسرة الذي يتيح متابعة مستمرة وعن قرب للأفراد والأسر في المركز، ومن خلال العيادات الافتراضية، بالإضافة إلى توجيه حالات الأمراض المستعصية والحالات الحرجة لتلقي العلاج اللازم داخل المملكة أو خارجها حسب الاحتياج للحالة، وإتاحة الدعم النفسي خلال منشآت وقنوات الصحة النفسية بالوزارة، والتعاون البحثي لتقييم وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، كما اشتملت المذكرة على أن تتاح الفرص التوظيفية لمستفيدي الصندوق وفق الضوابط المعتمدة بين الطرفين.