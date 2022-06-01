"الصحة": 1.2 مليون شخص يتوفون سنويا بسبب التدخين السلبي داخل المنشآت

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بتويتر تحت عنوان التبغ يهدد بيئتنا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين، إن هناك عديداً من الأرقام التي تهدد الحياة والبيئة حول آفة التدخين.