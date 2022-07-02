"الصحة": 20 نوعًا من الفيروسات المسبّبة للزكام ونزلات البرد.. هذه أبرزها

وتابعت: الفيروس المخلوي التنفسي يصيب عادة الأشخاص الأصغر سنًّا، وقد يسبب أعراضًا تشبه أعراض الربو، وقد يستدعي التنويم، وهو موجود أغلب شهور السنة، ولكن عالميًّا تزداد الإصابة به في فصل الخريف.