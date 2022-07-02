"الصحة": 20 نوعًا من الفيروسات المسبّبة للزكام ونزلات البرد.. هذه أبرزها

أكدت وزارة الصحة أن هناك أكثر من "20" نوعًا من الفيروسات المُسبِّبة للزكام ونزلات البرد الشائعة هذه الأوقات.
وأفادت الوزارة بأن الفيروس الأنفي "راينو" يعتبر الأكثر شيوعًا وينتشر عادة في فصلي الربيع والخريف.
وأضافت في إنفوجراف على حسابها بتويتر أن فيروس نظير الأنفلونزا البشرية يتسبب بأعراض شبيهة جدًّا بأعراض الأنفلونزا، ويوجد منه 4 فصائل أحدها ينتشر في بداية الصيف ويتواجد طوال العام.
وتابعت: الفيروس المخلوي التنفسي يصيب عادة الأشخاص الأصغر سنًّا، وقد يسبب أعراضًا تشبه أعراض الربو، وقد يستدعي التنويم، وهو موجود أغلب شهور السنة، ولكن عالميًّا تزداد الإصابة به في فصل الخريف.
وأكدت الوزارة أنه لا علاج لنزلات البرد ويمكن أخذ الأدوية المسكنة والخافضة للحرارة بعد استشارة الطبيب.