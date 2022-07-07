"الصحة": 23 مختبرًا مجهّزًا و36 بنك دم لخدمة ضيوف الرحمن

كما ربطت الوزارة مختبرات المشاعر المقدسة بنظام إلكتروني متخصص لإدارة مخزون بنود المختبرات، حيث يحسب البرنامج المعدل الاستهلاكي للبنود خلال موسم الحج ويحسب كمية المخزون المتبقي تناسبًا مع الأيام التي يمكن تغطيتها حتى انتهاء موسم الحج، وفي حال انخفاض المخزون عن المعدل المحدد يُبحَث عن البند في مخزون المختبرات الإقليمية لتسهيل دعمه مبكرًا.