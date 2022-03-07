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الصحة: 279 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 645.. وحالة وفاة واحدة
كشفت بيانات جديدة لوزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و645 حالة تعافٍ، ووفاة واحدة.
بهذه الأرقام بلغ إجمالي حالات الإصابة 747,715 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 410 حالات حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 728,189 حالة، في حين حصيلة الوفيات 9009 حالات وفاة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19) سجلت الرياض 86 حالة اصابة جديدة، وجدة 28، والمدينة المنوّرة 14، والدمام مثلها، فيما سجلت مكة المكرّمة 10 حالات إصابة و9 في أبها و8 في الطائف، ومثلها في الهفوف، و5 حالات في حائل.
وتصدّرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 168 حالة، تلتها جدة 57، ثم الدمام 33 حالة، والمدينة المنوّرة 32 حالة تعافٍ جديدة.