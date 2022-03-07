الصحة: 279 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 645.. وحالة وفاة واحدة

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19) سجلت الرياض 86 حالة اصابة جديدة، وجدة 28، والمدينة المنوّرة 14، والدمام مثلها، فيما سجلت مكة المكرّمة 10 حالات إصابة و9 في أبها و8 في الطائف، ومثلها في الهفوف، و5 حالات في حائل.