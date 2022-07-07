"الصحة": 53,450 حاجًّا وحاجّة تلقّوا الخدمات العلاجية في مكة والمدينة ومنى وعرفات

وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية؛ منها "4" حالات تشخيص جلطات دماغية، و"1" حالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و"6" حالات للأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية "تطبيق صحتي" "1725" حاجًّا وحاجّة حتى نهاية يوم 8 /12/ 1443هـ.