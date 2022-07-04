"الصحة": 64 جلسة للغسيل الكلوي للحجاج في المدينة المنورة

وأفادت الوزارة أن التجمع الصحي في المدينة المنورة قام منذ بداية موسم حج هذا العام 1443هـ بتجهيز صالة خاصة لخدمة ضيوف الرحمن من مرضى الفشل الكلوي؛ للتسهيل عليهم لتلقي الخدمة دون انتظار وفي أي وقت على مدار اليوم.