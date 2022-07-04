"الصحة": 64 جلسة للغسيل الكلوي للحجاج في المدينة المنورة

أوضحت "الصحة" أن مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى في تجمّع المدينة المنورة الصحي أجرى 64 جلسة غسيل كلوي لضيوف الرحمن خلال الأسبوعين الماضيين.
وأفادت الوزارة أن التجمع الصحي في المدينة المنورة قام منذ بداية موسم حج هذا العام 1443هـ بتجهيز صالة خاصة لخدمة ضيوف الرحمن من مرضى الفشل الكلوي؛ للتسهيل عليهم لتلقي الخدمة دون انتظار وفي أي وقت على مدار اليوم.
وتضمّ صالة الحجاج بمركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة 15 سريرًا مجهزة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي والأدوات اللازمة، وتخدم أكثر من 30 مريضًا يوميًا.
ويتم التنسيق لمرضى الكلى عن طريق البعثة منذ وصول الحاج إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أو المنافذ الدولية الأخرى، أو عن طريق استقبال المريض مباشرة على أن يتم إحضار التقرير الطبي برفقته.