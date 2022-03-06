الصراع الروسي الأوكراني ينتقل إلى الرياض.. والساحة معرض الدفاع العالمي

انتقل الصراع الروسي الأوكراني من ساحات الحروب إلى ساحات المعارض؛ إذ تشهد الرياض تنافسًا بين الخصمين في عرض إمكانياتهما الدفاعية والحربية في معرض الدفاع العالمي الذي يُعقد في الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري للمرة الأولى.
ويركز المعرض الذي يُقام للمرة الأولى، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات.
وتركزت الأضواء على الجناحَيْن الروسي والأوكراني في المعرض؛ وذلك في ظل الصراع العسكري بين البلدَيْن الأوروبيَّيْن؛ إذ دخلت الحرب الشرسة أسبوعها الثاني في الأراضي الأوكرانية، فيما تتعرض موسكو لموجة عقوبات اقتصادية هائلة غير مسبوقة من الدول الغربية.
وانتقل الصراع إلى ساحة المعرض العالمي، وكان التنافس على أشده لجذب الانتباه؛ فقد عرضت شركة "روس أوبورون إكسبورت" العسكرية الروسية نماذج لطائرات هليكوبتر هجومية، وأنظمة مضادة للطائرات، وأنظمة دفاع جوي، وطائرات بدون طيار، إلى جانب مدافع رشاشة وذخيرة، تقوم بتسويقها في الشرق الأوسط وآسيا.
بينما عرضت شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية عددًا من الدبابات، والمدرعات، والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار. وبحسب الصحيفة الأمريكية "وول ستريت جورنال"، فقد قال ماكسيم بوتيمكوف، المدير الإقليمي للشركة العسكرية الأوكرانية، إن تلك المعدات والأسلحة ستُشحن إلى كييف رأسًا عقب انتهاء فعاليات المعرض للمشاركة في الخطوط الأمامية للحرب.
يُشار إلى أن معرض الدفاع العالمي هو منصة تفاعلية، تجمع الحكومات ورواد الصناعة عبر سلاسل الإمداد الدفاعية والأمنية من جميع دول العالم؛ ليرسموا معًا ملامح مستقبل الدفاع. ويركز المعرض على التوافق العملياتي، وهو أحد أكبر التحديات في القطاع، ولاسيما في ظل التطور القياسي للتقنيات الذي زادت معه الاعتبارات المتعلقة بالشؤون الدفاعية تعقيدًا، كما ضاعف التحديات أمام صُنّاع القرار في اختيار الحلول الدفاعية المناسبة.
وسيُقام المعرض مرة كل عامين، وسيقدم فرصة حصرية لاكتشاف أحدث التقنيات والابتكارات التي تقدمها أهم الشركات والمؤسسات العالمية التي تقوم بتطوير وصياغة مستقبل قطاع الدفاع.
وإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الأسواق في مجال المعدات والخدمات العسكرية، تتمتع السعودية بموقع جغرافي استراتيجي، ومكانة عالمية، تجعل منها الوجهة المثالية لاحتضان مثل هذا الحدث الكبير.