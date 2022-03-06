الصراع الروسي الأوكراني ينتقل إلى الرياض.. والساحة معرض الدفاع العالمي

يُشار إلى أن معرض الدفاع العالمي هو منصة تفاعلية، تجمع الحكومات ورواد الصناعة عبر سلاسل الإمداد الدفاعية والأمنية من جميع دول العالم؛ ليرسموا معًا ملامح مستقبل الدفاع. ويركز المعرض على التوافق العملياتي، وهو أحد أكبر التحديات في القطاع، ولاسيما في ظل التطور القياسي للتقنيات الذي زادت معه الاعتبارات المتعلقة بالشؤون الدفاعية تعقيدًا، كما ضاعف التحديات أمام صُنّاع القرار في اختيار الحلول الدفاعية المناسبة.