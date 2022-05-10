"الصفدي" لـ"سبق": التعليم في المملكة واعد.. والذكاء الاصطناعي جزء مهم

للجامعة عدة مشاركات في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، من ضمنها جناح الجامعة الذي يهدف إلى تعريف الزوار بالبرامج الأكاديمية والتدريبية ونمط التعليم بالجامعة، والتعريف بأنماط التعليم الحديث من تعليم تعاوني وتكيفي ومعكوس وتجريبي، كما عرض خلال الجناح لوحة معلومات ومؤشرات عن التعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، وأبرز التقنيات التي تستخدم في التعليم في الجامعة، وحالات استخدام التقنيات الحديثة في التعليم لتطوير تجربة المتعلم ورفع كفاءة العملية التعليمية وتطوير مخرجات التعليم بالجامعة.. كما تم إبرام عدد من اتفاقيات التعاون في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات في تقنيات التعليم.