"الصفيان" محذرًا الأسر: يحمل كل ابن طعامه إلى حجرته ويغلق بابه.. وهذا ما يحدث

ويحذر "الصفيان" مما يطلق عليه لقب الأسرة الفندقية، ويقول: من المؤسف أن الأسرة تحولت خلال السنوات القليلة الماضية إلى ما يسمى بالأسرة الفندقية، حيث إن الأفراد عند عودتهم إلى البيت يحمل كلّ منهم طعامه إلى حجرته التي يغلق بابها عليه، ويتوحد مع الإنترنت أو التلفزيون أو المكالمات الهاتفية، وهو ما يعتبر انطواءً ورفضًا للمجتمع، ولكل ما يحدث في الأسرة؛ لأن هدفه هو إشباع رغباته التي قد تقوده إلى طرق الهلاك. ولذلك نجد أن كثيرين من الآباء يتخذون انشغالهم بالعمل من أجل تأمين متطلبات ومستقبل الأبناء ذريعة لعدم متابعة أحوالهم، والاهتمام بمناقشتهم ومراقبة سلوكياتهم، وهو ما يكون بداية لتفكّك الأسرة علاوة على عواقب أخرى أخطرها تورّط الأبناء في ارتكاب جرائم قد تدمر مستقبلهم؛ بسبب مشاكل تنتج من إحساسهم بغياب الرقابة، وبأنه لا أحد يشبعهم عاطفيًا، فيحاولون البحث عن ذواتهم في أماكن أخرى".