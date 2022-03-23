الصقور تدخل فترة "المقيض".. واستعدادات خاصة لأصحاب المرابط

دخلت الصقور، خلال مارس الحالي، فترة المقيض التي تمتد لأكثر من سبعة أشهر؛ وهي الفترة التي يقوم خلالها الصقر باستبدال ريشه القديم لينمو محله ريش جديد.
ويحتاج الصقر في هذه الفترة لعناية خاصة وعوامل مهمة تتعلق بجودة وصحة الغذاء وحمايته من الأمراض، كما يحتاج إلى أجواء خاصة يجب أن تتوفر في غرف المقيض.
وقال الصقار محمد فهيد الرويس، صاحب مربط سنجار بالدوادمي: فترة المقيض تبدأ من الأول من مارس وتنتهي في الأول من أكتوبر؛ مشيرًا إلى أن البعض يدخل الطير منذ 15 فبراير؛ لسببين: عدم تفرغ صاحب الصقر، أو تغير نفسية الصقر، وفي كل الأحوال لا يعني دخول الصقر إلى المربط أنه بدأ فترة المقيض.
وأضاف: غرف المقيض يجب أن تكون بمواصفات معينة من حيث التصميم والتهوية ودرجة الحرارة، والبرد الزائد يسبب مشاكل في عملية تبديل الريش؛ فيما يتسبب الحر الزائد في مشاكل صحية للصقر أبرزها الالتهابات.
وعن مساحة المربط ومواصفاته، قال "الرويس" إنها تختلف من شخص لآخر حسب الإمكانيات؛ مشيرًا إلى أنه يفضل الارتفاع أكثر حيث تبلغ مساحة مربطه 3425 مترًا؛ منها 55 في 55 مساحة (تشميس) طبيعية يطير فيها الصقر للترفيه؛ بينما بالنسبة للأرضية يجب أن تكون رملًا إلى جانب وجود لمبات زرقاء، وتهوية ممتازة يتم التحكم فيها.
وشدد الصقار على أهمية الدور الذي يقوم به صاحب المربط من ناحية مراقبة الصقور. وقال: أتابع الصقور وقتي الأكل في السادسة صباحًا والسادسة مساء ووقت القيلولة؛ فالصقر الذي يأكل بمعدل أعلى يعني وجود مشكلة، وكذلك الذي يأكل بمعدل أقل.
وكشف "الرويس" أن بعض أصحاب المرابط يستخدمون الهرمونات في فترة المقيض؛ ظنًّا منهم أنها تساعد الصقر؛ لكنها في الحقيقة تضره؛ حيث يظهر تأثير هذه الهرمونات في شهري ديسمبر ويناير حين تكتمل الدورة الدموية.
من جانبه، قال الصقار سعود بن سعد المهلكي، صاحب مربط الصقور للقرناس: الاستعدادات الأولية لموسم المقيض تبدأ منذ منتصف يناير؛ حيث تتم تهيئة المرابط وتعقيمها بشكل كامل بما فيها الشبات، ويتم تحضير الأدوية وإبرام التعاقدات مع موردي الأعلاف.
وأضاف: خلال هذه الفترة وحتى دخول الصقور المقيض؛ يتم تجهيز كل ما يتعلق بصحة الصقر وسلامته.
وأشار إلى أن فترة المقيض تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر، وقد تمتد إذا كان الصقر متأخرًا في قرناسه؛ مؤكدًا أنه في حال تم تحضير كل شيء على الوجه المطلوب، خاصة فيما يخص جانب نظافة المربط وتعقيمه؛ فإن الأمور تكون بشكل طبيعي.
وحول المصاعب والأخطاء التي يقع فيها بعض أصحاب المرابط، قال الصقار المهلكي: أبرز الأخطاء أن يتم ربط صقر وهو مريض أو لم يأخذ التطعيمات وأدوية ديدان المصارين وغيرها من الإجراءات التي تسبق عملية القرنسة؛ فأكثر شيء متعب هو الأمراض.
وأردف: هناك مصاعب في جوانب التغذية أيضًا؛ حيث إن هناك بعض الصقور لا تتقبل نوعًا معينًا من الغذاء.