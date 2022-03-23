الصقور تدخل فترة "المقيض".. واستعدادات خاصة لأصحاب المرابط

وقال الصقار محمد فهيد الرويس، صاحب مربط سنجار بالدوادمي: فترة المقيض تبدأ من الأول من مارس وتنتهي في الأول من أكتوبر؛ مشيرًا إلى أن البعض يدخل الطير منذ 15 فبراير؛ لسببين: عدم تفرغ صاحب الصقر، أو تغير نفسية الصقر، وفي كل الأحوال لا يعني دخول الصقر إلى المربط أنه بدأ فترة المقيض.