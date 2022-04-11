الصلاة على الطالب "ضحية المشاجرة" بجدة.. عصر اليوم

يشيِّع المصلون اليوم الثلاثاء جثمان "الطالب" ضحية المشاجرة التي وقعت أمس الأول بينه وبين طالب آخر في مدرسة غرناطة المتوسطة بجدة.
وأكد لـ"سبق" عم الطالب أن الصلاة على ابن أخيه "عبدالله" سوف تتم عصر اليوم الثلاثاء في مسجد القريقري بحي الصالحية بجدة، والدفن في مقبرة الصالحية.
يُشار إلى أن "الأمن العام" كشف يوم أمس عن أن شرطة جدة باشرت بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين طالبَيْن في مدرسة غرناطة المتوسطة، وهما مواطنان، عمر كل منهما 15 عامًا، وتوفِّي أحدهما -رحمه الله-، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية في الحادثة، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.