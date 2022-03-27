الصمعاني يدشّن المحكمة الافتراضية.. 12 خطوة تم اختصارها إلى اثنتين فقط

تفصيلاً، دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، "المحكمة الافتراضية للتنفيذ" التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب حتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ.