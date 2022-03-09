"الصناعات البحرية" و"هيونداي" توسعان تعاونهما ليشمل بناء السفن العسكرية

وبهذه المناسبة قال الدكتور الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية: "يسعدنا تمديد شراكتنا مع هيونداي للصناعات الثقيلة التي تعد أحد الشركاء المؤسسين الأربعة للشركة العالمية للصناعات البحرية، وأحد المساهمين الرئيسيين في نجاحنا منذ انطلاقتنا في عام 2017م. وتعكس هذه الخطوة التزام هيونداي بدعم جهودنا في بناء حوض بحري عالمي المستوى وفائق التطور من شأنه دفع عجلة تطوير قطاع الصناعات البحرية محليًا في المملكة، إلى جانب دعم قدراتنا وخدماتنا التقنية. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا معًا في مجالات متنوعة ومن بينها بناء السفن العسكرية".