"الصناعات العسكرية" تعلن توطين نظام المراقبة الكهروبصري "زرقاء اليمامة" محلياً

ويمثل نظام "زرقاء اليمامة- زالي" خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في المملكة، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية، حيث يتميز نظام "زرقاء اليمامة" بأنه متعدد الأغراض للمراقبة والرصد والتتبع، ويقدم أداء عالياً في عمليات المراقبة، كما يتمتع بخاصية المرونة في التشغيل عن طريق أنظمة تحكم مختلفة، مع تكيفه على وضعيات استخدام متعددة تتناسب مع كل مهمة.