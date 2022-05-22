"الصناعات العسكرية" تعلن عن تأسيس أكاديمية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع

يذكر أن مقر الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية يمتد على مساحة تُقدر بـ65 ألف متر مربع، وبسعة إجمالية تقدر بـ2000 طالب؛ حيث جرى تأسيس مقرها بناءً على أفضل الممارسات العالمية والمعايير الرائدة حول العالم في التعليم التقني والمهني، وتضم أحدث التقنيات في التدريب والتعليم ومختبرات رقمية وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، كما تمتاز بمرونة في بناء وتفصيل الدورات التدريبية بناءً على احتياجات الشركات والجهات العاملة بالقطاع، لتُوائم وتلبي المتغيرات في الساحة العالمية للدفاع، والقدرة المستقبلية على تطوير برامج متخصصة ودورات قصيرة، متوسطة، وطويلة الأمد لمنسوبي الجهات الحكومية والشركات الخاصة.