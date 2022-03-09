"الصناعات العسكرية" و"التطوير الدفاعي" تطلقان جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالشراكة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، اليوم، على هامش معرض الدفاع العالمي، عن إطلاق جائزة الابتكار في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وسيعلن عن آلية التقديم عليها وتفاصيلها في وقت لاحق.