"الصناعة": إصدار 72 ترخيصًا جديدًا خلال أبريل الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 72 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي 2022م، بحجم استثمارات بلغت 5.234 مليارات ريال؛ فيما بدأ 59 مصنعًا عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه باستثمارات تصل إلى 838 مليون ريال؛ فيما وفر القطاع خلال الفترة نفسها قرابة 3.968 وظيفة.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة، وصل حتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى 10.561 مصنعًا، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ1.341 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بنحو 1.252 مصنعًا.
وأشار إلى أن نشاط صنع المنتجات الغذائية استحوذ على النسبة الأكبر من عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة خلال شهر أبريل الماضي بنحو 13 ترخيصًا، يليه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ10 تراخيص، ثم منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص، وصنع منتجات المعادن المشكّلة بـ7 تراخيص، وأخيرًا صنع منتجات المواد الكيميائية بـ6 تراخيص.
وذكر تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المنشآت الصناعية الصغيرة تمثل 83% من إجمالي التراخيص الجديدة الصادرة خلال الشهر الماضي، تليها المنشآت المتوسطة بـ15%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنحو 1.39%؛ في حين استحوذت المنشآت الوطنية على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 79%، تليها الاستثمارات الأجنبية بـ13.89%، ثم الاستثمارات التي أقيمت برؤوس أموال مشتركة بـ6.94%.
وفيما يخص المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل الماضي، أفاد التقرير بأن مصانع المنتجات الغذائية جاءت كأكثر المصانع التي بدأت الإنتاج بحوالى 11 مصنعًا، من أصل 59 مصنعًا لبدء عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه، تليها مصانع منتجات المعادن اللافلزية بـ8 مصانع، ثم مصانع منتجات المعادن المشكّلة بـ6 مصانع؛ فيما سجلت مصانع منتجات الورق والمنتجات الكيميائية 5 مصانع لكل منهما.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.