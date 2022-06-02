"الصناعة": إصدار 72 ترخيصًا جديدًا خلال أبريل الماضي

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة، وصل حتى نهاية شهر أبريل الماضي إلى 10.561 مصنعًا، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ1.341 مصنعًا، ثم المصانع الغذائية بنحو 1.252 مصنعًا.