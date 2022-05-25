"الصناعة" تتلقّى طلبات التأهيل لمنافسة رخصة كشف موقع "أم الدّمار"

ويأتي ذلك تماشيًا مع تطلعات المملكة لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والعالمية؛ حيث ستتبع عملية المنافسة مبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، بالإضافة إلى عدد من حوافز الاستثمار؛ من بينها: التمويل المشترك من صندوق التنمية الصناعية السعودي لما يصل إلى 75% من أي استثمار جديد، والإعفاء من المقابل المالي لأول خمس سنوات من رخص الاستغلال، وتخفيض المقابل المالي عند معالجة الخامات المعدنية داخل المملكة.