"الصناعة" تُحدد 23 مايو للكشف عن المؤهلين للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح

وتقدمت 39 شركة بطلبات الدخول للمنافسة عبر منصة "تعدين" خلال المدة المحددة لاستقبال طلبات الشركات للدخول في المنافسة، حيث تعمل الوزارة على فحص هذه الطلبات بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة سابقًا، مبيّنة أنه سيتم إعلان أسماء الشركات خلال الأسبوع المقبل ليبدأ بعدها برنامج لزيارة المواقع المخصصة للمنافسة من قبل المؤهلين، ثم مرحلة إطلاق عملية المنافسة على المواقع المخصصة إلكترونيًا.