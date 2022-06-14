"الصناعة "تدعو للإبلاغ عن المواقع التي تمارس العمليات التصنيعية بطرق غير نظامية

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان جودة المنتجات المصنعة محليًا والتزامها بالمعايير والمواصفات المطلوبة، وذلك بعد رصد عددٍ من المواقع التي تمارس عمليات تصنيع منتجات المقطورات والصهاريج والقلابات بجودة متدنية، ودون الحصول على التراخيص المطلوبة، مما تتسبب في الإضرار بالمستهلك، والإخلال بقواعد عدالة المنافسة.