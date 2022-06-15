"الصناعة" تستعرض الفرص الاستثمارية التعدينية في موقع أم الدمار لمستثمرين نيوزيلنديين

يُذكر أن الوزارة قد أعلنت سابقاً بدء تلقي طلبات التأهيل لمنافسة رخصة الكشف لموقع "أُم الدمار"، وذلك ضمن خطتها لطرح رخص للاستكشاف عن طريق المنافسة، ومبادرة "الاستكشاف المسرّع" التي أُعلِن عنها مطلع العام الحالي، وتُعد نقلة نوعية نحو استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة، من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد.