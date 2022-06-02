"الصناعة" تستعرض الفرص الواعدة بموقع أم الدمار أمام المستثمرين الأستراليين

وأشارت الورشة إلى أهمية موقع "أُم الدمار" الذي يغطي مساحة تقدر بأكثر من 40 كيلومترًا مربعًا، ويضم العديد من الرواسب المعدنية المختلفة، وتشمل النحاس والزنك والذهب والفضة، ويقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق مدينة جدة و25 كيلومترًا شمال غرب محافظة مهد الذهب، كما يقع موقع أم الدمار في متكون مجموعة مهد الذهب الجيولوجي على حزام جبل صايد، في إقليم جدة الجيولوجي.