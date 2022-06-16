"الصناعة" تصدر 106 عقوبات خلال مايو الماضي

وبينت أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مبينةً أنها أصدرت 61 عقوبة على المخالفين في منطقة الرياض، و20 عقوبة صدرت في منطقة القصيم، و12 عقوبة تمت في المنطقة الشرقية، و8 عقوبات في منطقة مكة المكرمة فيما سجلت عقوبات بحق المخالفين بمنطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل، وعقوبة واحدة في منطقة الحدود الشمالية.