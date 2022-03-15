"الصناعة" تصدر 47 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني

وتهدف "الصناعة"، من خلال تنفيذ الجولات الرقابية على المواقع التعدينية؛ إلى حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5.300 موقع.