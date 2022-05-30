"الصناعة" تصدر 77 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني

وأوضحت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكل المخالفون في المنطقة الشرقية النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات بواقع 31 عقوبة ثم منطقة الرياض بـ 19 عقوبة، ومنطقة مكة المكرّمة بـ 12 عقوبة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 7 عقوبات، وسجّلت 4 عقوبات على المخالفين في منطقة القصيم، فيما سجل المخالفون في كل من الباحة والجوف والحدود الشمالية وجازان عقوبة واحدة لكل منها.