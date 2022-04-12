"الصناعة" تنفذ 1,437 زيارة ميدانية للمصانع في مارس الماضي

كما نفذت الوزارة 80 زيارة لمصانع المدينة المنورة، و48 زيارة ميدانية على مصانع منطقة تبوك، إضافة إلى 41 زيارة على مصانع منطقة حائل، و30 زيارة على مصانع منطقة عسير، و22 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في منطقة الجوف، و17 زيارة ميدانية لمصانع منطقة الحدود الشمالية، وشملت زيارات الفرق الرقابية 13 زيارة ميدانية على مصانع منطقة جازان، و13 زيارة لمصانع منطقة الباحة، وشملت زيارتين لمصانع منطقة نجران.