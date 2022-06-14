"الصناعة" تنفذ 592 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال الشهر الماضي

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الصناعية الشاملة وإدارة الالتزام "592" زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية؛ لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن الزيارات شملت 187 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة و184 زيارة في منطقة الرياض، و112 في المنطقة الشرقية، فيما نفّذت 49 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و28 زيارة على مصانع منطقة عسير، إضافة إلى 19 زيارة لمصانع منطقة المدينة المنورة، و6 زيارات في منطقة الباحة، و4 زيارات في منطقة نجران، ونفذت زيارتين في منطقة الجوف، فيما نفذت زيارة واحدة على المصانع في منطقة تبوك.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة القيام بزياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية؛ وذلك من أجل عكس الصورة الإيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.