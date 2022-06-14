"الصناعة" تنفذ 592 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال الشهر الماضي

وأوضحت الوزارة أن الزيارات شملت 187 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة و184 زيارة في منطقة الرياض، و112 في المنطقة الشرقية، فيما نفّذت 49 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و28 زيارة على مصانع منطقة عسير، إضافة إلى 19 زيارة لمصانع منطقة المدينة المنورة، و6 زيارات في منطقة الباحة، و4 زيارات في منطقة نجران، ونفذت زيارتين في منطقة الجوف، فيما نفذت زيارة واحدة على المصانع في منطقة تبوك.