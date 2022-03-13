"الصناعة" تنفّذ 880 زيارة ميدانية للمنشآت في فبراير الماضي

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن الزيارات الميدانية المنفذة على مصانع منطقة مكة المكرمة بلغت 316 زيارة، فيما نُفّذت 279 زيارة على مصانع الرياض، و187 زيارة على مصانع المنطقة الشرقية، إضافة إلى 47 زيارة ميدانية لمصانع المدينة المنورة.كما نفّذت الوزارة 20 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و14 زيارة ميدانية على مصانع منطقة عسير، و5 زيارات على المنشآت الصناعية في منطقة تبوك، إضافة إلى 3 زيارات على مصانع منطقة جازان، و3 زيارات ميدانية لمصانع الباحة، و3 زيارات ميدانية لمصانع منطقة الحدود الشمالية، ونفذت زيارتين ميدانيتين لمصانع منطقة الجوف، إلى جانب زيارة ميدانية واحدة لمصانع منطقة حائل.