"الصناعة" تنفّذ 880 زيارة ميدانية للمنشآت في فبراير الماضي

واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية جهود المتابعة والإشراف على المصانع في المملكة، منفّذة 880 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر فبراير الماضي؛ للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن الزيارات الميدانية المنفذة على مصانع منطقة مكة المكرمة بلغت 316 زيارة، فيما نُفّذت 279 زيارة على مصانع الرياض، و187 زيارة على مصانع المنطقة الشرقية، إضافة إلى 47 زيارة ميدانية لمصانع المدينة المنورة.كما نفّذت الوزارة 20 زيارة على مصانع منطقة القصيم، و14 زيارة ميدانية على مصانع منطقة عسير، و5 زيارات على المنشآت الصناعية في منطقة تبوك، إضافة إلى 3 زيارات على مصانع منطقة جازان، و3 زيارات ميدانية لمصانع الباحة، و3 زيارات ميدانية لمصانع منطقة الحدود الشمالية، ونفذت زيارتين ميدانيتين لمصانع منطقة الجوف، إلى جانب زيارة ميدانية واحدة لمصانع منطقة حائل.
وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية، من خلال التزامها باللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس السعودية، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وتشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط وخطورته، والتأكد من توافر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
كما تحرص الوزارة في هذه الزيارات على دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، وما وصلت إليه هذه المنتجات من جودة، وتوفير احتياج السوق، وتعزيز المعروض فيه.