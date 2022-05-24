"الصناعة": 25 شركة مؤهلة للمنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض

وذكرت الوزارة أن مواعيد بدء المنافسة في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح بمنطقة الرياض لكل من المواقع الـ 13 حسب التواريخ التالية خلال شهر يونيو من عام 2022م: موقع رقم (1) في 6 يونيو، وموقع رقم (8) 7 يونيو، وموقع رقم (3) 8 يونيو، وموقع رقم (11) 9 يونيو، وموقع رقم (6) 12 يونيو، وموقع رقم (4) 13 يونيو، وموقع رقم (7) في 14 يونيو، وموقع رقم (2) 15 يونيو، وموقع رقم (12) 16 يونيو، وموقع رقم (10) 19 يونيو، وموقع رقم (5) 20 يونيو، وموقع رقم (9) 21 يونيو، وأخيرًا موقع رقم (13) في 22 يونيو.