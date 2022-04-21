"الصناعة" : "261 مصنعًا بدأ الإنتاج في مارس الماضي

ووزع التقرير التراخيص الجديدة بحسب المناطق التي أصدرت عليها، ليضع منطقة الرياض في المرتبة الأولى بـ65 ترخيصًا، ثم المنطقة الشرقية بـ24 ترخيصًا، تليها منطقة مكة المكرمة التي أصدر فيها 15 ترخيصًا صناعيًا جديدًا.