"الصندوق الزراعي" يوقّع عقد تمويل استثمار زراعي خارجي بـ281 مليون ريال

ويسعى صندوق التنمية الزراعية من خلال برنامج تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والإسهام في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية والثانوية، وكذلك إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الدول المضيفة، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.